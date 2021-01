Le belge qui côtoie Lupin !

Ce vendredi 29 janvier, nous sommes à la Cité Miroir à Liège. Installée dans les anciens bains et thermes de la Sauvenière, c’est un lieu d’exception au service de la mémoire, de la citoyenneté et de la culture.

C’est l’événement télé de la rentrée 2021 : la série Netflix Lupin avec Omar Sy . Une série qui cartonne, à tel point qu’elle est numéro un mondiale en terme de vue pour l’instant. Carrément. Parmi les acteurs, un bruxellois, Vincent Londez dans le rôle du commissaire à la poursuite d’Omar Sy. Autant dire que ce rôle et le succès de la série sont en train de changer la vie de Vincent. Frédéric Deborsu est allé à sa rencontre dans le Bruxelles qu’il aime tant. Rencontre surprenante !

Bela Silva est une artiste de renommée internationale. Née à Lisbonne, elle a étudié au Portugal, mais aussi en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Elle partage aujourd’hui son temps entre Bruxelles et Lisbonne. Céramiste de talent, elle excelle dans différentes disciplines artistiques. Véronique Torton nous emmène découvrir l’univers de cette artiste pour qui l’important est le regard que nous posons sur le monde qui nous entoure.

Bela Silva, artiste de renommée internationale et céramiste de talent © Véronique Torton

Pour évoquer cette émission qui a fait les beaux jours des années 80 à la RTBF et en hommage à Mamine Pirotte qui nous a quitté il y a 3 ans, C’est du Belge a rencontré l’un de ses concepteurs, le réalisateur Jacques Dochamps.

C’était en 1981. Mamine Pirotte, alors journaliste à la RTBF, a l’idée de créer une émission télévisée dont le but est de prendre la défense des consommateurs. Une première. Minute Papillon était née.

Pour sa 66ème édition, la prestigieuse foire a dû se réinventer et propose Brafa @Home in galerie © Marie-Hélène Vanderborght

De l’art il en est question aussi en ce moment avec La Brafa. Pour sa 66ème édition, la prestigieuse foire a du se réinventer et propose Brafa @Home in galerie. Chaque participant est invité à présenter dans sa galerie une exposition d’œuvres et d’objets d’art qui avaient été spécialement réservés pour l’édition 2021. L’occasion pour Marie-Hélène Vanderborght de pousser la porte de quelques-unes d’entre elles.