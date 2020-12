La vie de château d’André Rieu !

Ce vendredi 11 décembre, c'est dans la féérie de la Grand-Place de Mons que nous allons passer la soirée. C'est au magicien David Jeanmotte que nous devons cet univers de couleurs, de lumières et de poésie.

Sara de Paduwa n’a pas hésité à plonger à 10 mètres de profondeur pour servir de modèle à Harry Fayt , un photographe subaquatique de grand talent. Un shooting photo hors du commun réalisé pour la bonne cause puisque la photo sera mise aux enchères au profit de Viva for Life , la grande opération de solidarité de la RTBF qui se déroulera du 17 au 23 décembre. Véronique Torton était sur les bords de la piscine pour nous faire vivre ce shooting étonnant.

Harry Fayt se prépare à photographier l'animatrice, Sara de Paduwa. Un shooting pour la bonne cause puisque la photo sera mise aux enchères au profit de Viva for Life. © Véronique Torton

Qui ne connaît Hercule Poirot , détective privé de son état ? Mais le saviez-vous ? La moustache la plus célèbre du monde est belge ! Ce personnage est né de la plume d’Agatha Christie il y a tout juste… 100 ans. Pour nous éclairer sur cette aventure littéraire dont le succès se poursuit encore aujourd’hui, Myriam Marchand a rencontré le journaliste Hugues Dayez.

Rencontre avec André Rieu dans son château de Maastricht. © Marie-Hélène Vanderborght

Dans quelques jours, vous pourrez profiter d’une autre forme de magie de Noël sur notre antenne, avec un concert d’André Rieu "Christmas in London". Le violoniste, chef d’orchestre et homme d’affaires parcourt le monde avec son orchestre depuis plus de 30 ans. Marie-Hélène Vanderborght l’a rencontré dans son château de Maastricht où il aime se ressourcer.

Rendez-vous donc sur La Une télé le 26 décembre pour découvrir le concert André Rieu "Christmas in London".