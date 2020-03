La fille de Charlot aime la Belgique !

Ce vendredi 13 mars, "C'est du Belge" va à la rencontre de Géraldine Chaplin. Ce petit bout de femme est un véritable phénomène.

Géraldine, l’héritage Chaplin Géraldine Chaplin et son mari - © Frédéric Deborsu Elle a un nom connu mondialement, Géraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, était de passage à Bruxelles pour le lancement du film belge The Barefoot Emperor dans lequel elle joue un rôle déjanté. Géraldine Chaplin est, comme son célèbre père, un véritable phénomène. Elle est drôle et elle adore la Belgique. Frédéric Deborsu l’a suivie dans notre capitale et ça nous donne ce reportage qui fera date, assurément…

Et si tu n’existais pas …le cuberdon Le cuberdon - © D.R. Vous connaissez tous le Cuberdon ! Ce bonbon au bon goût framboise en forme de cône ! Mais son histoire et sa recette sont tous deux entourés de mystère. Avec Anne-Laure Macq nous en apprenons un peu plus sur la légende et la recette secrète de cette friandise 100% belge !

Le jour où... Contacts est né Le Commissaire Daniel De Nève, l'incontournable Monsieur Sécurité des années 90 - © D.R. L’émission de sécurité routière Contacts est née le 5 mars 1970, sur les ondes de la RTBF. Le début d’une longue série ! Son secret de longévité ? Avoir su jongler entre code et humour pour mieux diffuser ses précieux conseils. Un demi-siècle plus tard, Myriam Marchand revient sur son évolution avec l’incontournable Monsieur Sécurité des années 90, le Commissaire Daniel De Nève.

Losers Revolution, une comédie 100% belge L'affiche du film "Losers Revolution" - © D.R. L'ex-animateur et comédien belge Thomas Ancora (la série "Clem", le film "Budapest",...) signe son premier film "Losers Revolution" qui vient de sortir en salle ce 11 mars avec au casting, Tania Garbarsky, Kody Kim ("Le Grand cactus"), Clément Manuel ("Ennemi Public") et Baptiste Sornin ! On est là dans l’univers de la télé-réalité, des réseaux sociaux, du harcèlement… avec un film qui penche résolument vers la comédie , et cela c’est assez exceptionnel dans le cinéma belge. On a eu un coup de cœur parce qu’il a été réalisé avec un budget dérisoire, mais il a su allier énergie et débrouille pour se faire avec une équipe de chez nous… Alex Vizorek et Pablo Andres ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en y tenant chacun un petit rôle…

Les personnalités de l'année Les Meilleurs de l'année : personnalité préférée - © D.R. Comme chaque année, C’est du Belge et Paris- Match vous proposent d’élire les meilleures artistes, sportifs, restaurateurs ou encore designers belges de l’année. Ces prix prestigieux seront remis lors de notre grande soirée "Les meilleurs de l’année" qui aura lieu le 13 mai à Bruxelles. Et c’est à travers notre site internet... que vous pouvez voter ! Cette année, nous vous proposons en plus de choisir "les personnalités belges" que vous appréciez le plus. Parmi 32 noms bien connus. Quels sont les belges qui vont font le plus rêver ? Qui admirez-vous le plus dans notre merveilleux pays ? Voici les 32 candidats au titre de personnalité belge de l’année. A vous de voter sur notre site afin de sélectionner les 4 finalistes. Le ou la Belge que vous préférez sera connu lors de notre soirée les Meilleurs du mois de mai . A vous de choisir. A vous de jouer. A vous de voter !

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 13 mars vers 20h20 sur La Une ! L'émission sera rediffusée le samedi 14 mars vers 12h05 sur La Une et sur Auvio ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.