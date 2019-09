La croisière "C'est du Belge" sur le Douro

Cette année, « C’est du Belge » fête ses 15 ans ! Un anniversaire qui mérite un cadre prestigieux et inoubliable. La vallée du Douro s'est tout de suite imposée comme l’écrin parfait pour célébrer ce qui chaque semaine fait battre le coeur de notre émission : l’excellence et le savoir-faire.

Une aventure portugaise avec une touche de belgitude.

" C’est du Belge " vous réserve un programme où la gastronomie et les bons vins, mais aussi l’humour belge et la convivialité seront mis à l’honneur. Une soirée exceptionnelle avec un menu entièrement concocté par Gerald Watelet et à savourer en sa compagnie. Des dégustations de vins locaux avec les explications passionnantes d’Eric Boschman, sommelier belge mondialement connu. Nos deux experts ne ménageront pas leurs efforts pour faire pétiller votre séjour et vos papilles !