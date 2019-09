La croisière "C'est du Belge" est prévue du 16 au 23 août 2020. Toutes les informations et les tarifs auprès de notre partenaire All-Ways Cruises. Par mail : croisierecdb@all-ways.be Par téléphone : 02/880.97.04, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.

Quelques photos Stairs of the Sanctuary of Our Lady of Remedios in Lamego, Portugal - © venemama - Getty Images/iStockphoto La croisière "C'est du Belge" : de Douro à Salamanque - © AnnaPustynnikova - Getty Images/iStockphoto La croisière "C'est du Belge" : de Douro à Salamanque - © Tous droits réservés

JOUR 1 – BRUXELLES à PORTO (Portugal) Départ à destination de Porto sur vol régulier. À l’arrivée, accueil et transfert au port de Porto (Vila Nova de Gaia). Embarquement à bord du M/S Queen Isabel 5*. Installation et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.

JOUR 2 – REGUA à LAMEGO à PINHAO Le M/S Queen Isabel débute sa navigation à travers la vallée du Douro où les petits villages semblent suspendus au milieu des vignes et des oliveraies. Déjeuner à bord. En début d’après-midi, arrivée à Regua, porte du vignoble du Haut-Douro. L’après-midi, départ en autocar pour Lamego où fut reconnue en 1143 la souveraineté d’Afonso Henriques. Visite de la cathédrale, dont l’ensemble, malgré le mélange des styles, fascine par sa beauté et sa monumentalité. Puis visite du musée de Lamego, installé dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Il présente de précieuses collections de sculptures, peintures et tapisseries. Soirée à la Quinta da Avessada, au cœur de l’exploitation viticole, une entreprise familiale qui produit le célèbre Moscatel. C’est par un apéritif en musique entre les vignes, dans cette lumière exceptionnelle de fin de journée que commence la soirée. Visite de l’exploitation sur les pas du propriétaire, puis un dîner aux accents campagnards et arrosé de vin de la propriété sera servi au son des musiques régionales. Retour à bord à Pinhao, important centre viticole situé au confluent du rio Pinhao et du Douro. Nuit à quai à Pinhao.

JOUR 3 – VEGA TERRON à CASTELO RODRIGO Matinée de navigation vers Vega Terron, située à la frontière espagnole, à travers les vallées profondes et encaissées du Douro. À cet endroit, le fleuve a été élargi par ses barrages successifs qui régulent son débit et produisent une grande partie de l’électricité consommée dans le pays. Après le déjeuner à bord, départ pour Castelo Rodrigo. Du sommet d’une colline, ce petit village médiéval domine le plateau qui s’étend vers l’Espagne, à l’Est, et jusqu’à la vallée du Douro, au Nord. Promenade à travers les ruelles étroites et escarpées du village, dont les maisons offrent de jolies façades du XVIe siècle et des fenêtres de style manuélin. Visite des ruines du château et de l’église du Reclamador. Le soir, dîner du Commandant.

JOUR 4 – VEGA TERRON à SALAMANQUE (Espagne) à BARCA D’ALVA (Portugal) Journée consacrée à la découverte de Salamanque, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la splendeur de sa vieille ville. Tour panoramique de la ville en passant par la plaza Mayor, l’une des plus belles places monumentales d’Espagne. Visite de l’université, fondée en 1215 sur le patio de las Escuelas. Visite de la nouvelle cathédrale, construite entre les XVIe et XVIIIe siècles, qui présente un mélange de styles gothique, Renaissance et baroque. La façade soulignée d’une délicate dentelle de pierre protège un intérieur aux voûtes richement décorées. Déjeuner de spécialités locales dans un restaurant de la ville. Temps libre dans l’après-midi pour flâner dans cette ancienne cité. Retour à bord à Barca d’Alva. Dîner à bord.

JOUR 5 – REGUA à SOLAR DE MATEUS Le matin, poursuite de la navigation à travers la vallée romantique du Douro, dans un paysage unique de vignes s’étageant sur la moindre parcelle de montagne. Déjeuner à bord. L’après-midi, visite d’une quinta et dégustation de vin dans un cadre exceptionnel. Continuation en autocar vers Solar de Mateus, élégant manoir du XVIIIe siècle, véritable bijou de l’art baroque. Ses jardins sont une merveille d’art paysager, composés d’allées fleuries, de plantes exotiques, de buis parfumés et d’une charmille formant un tunnel de verdure. Retour à bord et dîner.

JOUR 6 – NAVIGATION à PORTO Le matin, poursuite de la navigation vers Porto. Déjeuner à bord. L’après-midi, départ pour la visite de Porto. À l’embouchure du Douro, la ville domine le fleuve et témoigne d’une riche histoire de deux millénaires. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses ponts et ses monuments, ses azulejos, ses balcons fleuris et ses rues commerçantes, la ville ne manque pas d’attraits. Visite de la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre une superbe vue sur le fleuve et les toits de la ville. Cette église forteresse de style roman, remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles, est l’un des monuments les plus anciens de la ville. La chapelle du Saint-Sacrement, qui s’ouvre sur le bras gauche du transept, abrite un très bel autel avec retable en argent ciselé. La visite se termine par une dégustation de vin dans l’une des caves de la ville. Spectacle folklorique et dîner à bord.

JOUR 7 – GUIMARAES à BRAGA Le matin, départ en autocar pour Guimaraes située au nord-est de Porto et ville natale du premier roi du Portugal, Afonso Henriques. Découverte du centre historique, le long du largo da Oliveira, un ensemble médiéval remarquablement préservé, puis visite du palais des ducs de Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de Bourgogne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite de l’excursion vers Braga pour découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, autrefois surnommée la " Rome du Portugal ". Braga est encore aujourd’hui l’un des principaux centres religieux du pays. Promenade dans le centre historique pour admirer les nombreuses églises et les bâtiments historiques, et visite de la Sé, la cathédrale de la ville. Construite au XIIe siècle, elle est le symbole de la ville et la cathédrale la plus ancienne du pays. Dîner et soirée fado à bord.

JOUR 8 – PORTO à BRUXELLES Après le petit déjeuner, débarquement et transfert à l’aéroport de Porto. Envol pour Bruxelles sur vol régulier.