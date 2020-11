La créativité, un talent typiquement belge !

Légère et croustillante, la gaufre de Bruxelles n’a rien à envier à sa version liégeoise. Le chef Yves Mattagne, doublement étoilé l’a bien compris. Il signe toutes les recettes salées et sucrées d’un nouveau concept portés par une jeune équipe à l’origine de " Gaufres & Waffles " Pour nous les faire découvrir Véronique Torton n’a pas hésité à prendre de la hauteur.

Les heureux gagnants d’un concours participent pour la toute première fois à un « Gaufres et Waffles in the sky ». Yves Mattagne, le chef doublement étoilé a choisi de revisiter la gaufre de Bruxelles. © Véronique Torton

Barbara Duriau a ouvert des milliers de fenêtres sur le monde et elle est belge ! © Myriam Marchand

Elle a ouvert des milliers de fenêtres sur le monde et elle est belge ! Alors que le monde entier se confine, Barbara Duriau a l’idée géniale de photographier la vue depuis sa fenêtre à Amsterdam et de la partager sur Facebook. Le groupe “View from my window” était né. A l’occasion de la sortie de ce qui est désormais un livre, Myriam Marchand a rencontré Barbara, de passage à Bruxelles.

Vous pourrez vous procurer le livre " View from my window” à partir du 18 novembre, dans toutes les bonnes librairies et sur le site www.viewfrommywindow.world.