L’adieu à Michel Lecomte !

Vous connaissez Michel Lecomte, célèbre journaliste de la RTBF. Il vient de prendre sa retraite. L’occasion pour Frédéric Deborsu de l’emmener à la rencontre des journalistes légendaires qu’il a cotoyé à la RTBF : Roger Laboureur, bien sûr, Benjamin Deceuninck mais aussi Marc Delire. Séquence émotion et retrouvailles. C’est parti pour une belle tranche de sport et de rire.

Ces petits pains qui font partie du patrimoine gastronomique belge ont même une enseigne qui leur est dédiée à Bruxelles, « Pistolet original ». © Pierre-Henri Heyde

Ils sont petits et ronds, on les aime bien fessus, un peu dorés et croustillants, je vous parle bien entendu des pistolets. Ces petits pains qui font partie du patrimoine gastronomique belge ont même une enseigne qui leur est dédiée à Bruxelles, " Pistolet original ". Et vous allez voir que pour Valérie Lepla qui a créé ce projet, le pistolet, c’est bien plus qu’un gagne-pain… Un reportage et un jeu de mot pourri de Pierre-Henri Heyde.