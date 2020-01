Kody au Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez !

Le jour où les Français se moquent des Belges

Renaud Rutten, humoriste belge - © Tous droits réservés

Les belges ont la cote en France. On vient de le voir avec le film belge Lucky au festival de l’Alpe d’Huez mais ça n’a pas toujours été le cas. Souvenez-vous dans les années 80, Coluche et ses histoires belges avait tendance à nous égratigner et même parfois à nous ridiculiser. Heureusement aujourd’hui, le vent a tourné et nous ne sommes pas rancuniers, on repart dans l’univers de ces blagues belges (Une fois) , en compagnie de l’humoriste Renaud Rutten.