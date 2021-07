Julien et ses Belges adorés

Julien Doré et ses complices - C'est du belge - 23/04/2021 Kiki, c’est le nom du dernier titre du chanteur Julien Doré dont le clip a été réalisé en Belgique avec la collaboration exceptionnelle de Virginie Efira. Et vous allez le voir, d’autres belges participent aussi à l’incroyable succès de l’artiste que notre journaliste Pierre-Henri Heyde a rencontré à Liège.

Certains disent de Julien Doré qu’il est le plus belge des chanteurs français. Il est vrai qu’on retrouve un petit air de belgitude dans le ton décalé des clips de l’artiste. Des clips qu’il réalise depuis 13 ans avec Brice VDH, un Belge… Le parcours de Julien Doré est d’ailleurs jalonné de " belges rencontres " comme celle avec Virginie Efira alors présentatrice de l’émission "La Nouvelle Star" en 2007 ou de David Bartholomé, chanteur de groupe Sharko dont il était un grand fan. Nous avons profité de la présence de Julien doré en Belgique lors de la sortie de son dernier clip "Kiki" pour qu’il nous en dise un peu plus sur trois de ses Belges préférés.

Virginie Efira, amie de Julien Doré depuis leur rencontre lors de l'émission "La nouvelle Star" en 2007 © belga Virginie Efira : "Depuis 2007 et ma participation à l’émission la Nouvelle Star présentée par Virginie, nous sommes devenus très amis et cette amitié s’est étalée au fil des années, on est resté très proches. Je trouvais assez incroyable de fixer ensemble un souvenir qui allait être ce clip " Kiki ", un souvenir de notre amitié, de notre parcours. Il me fallait quelqu’un dont le jeu sans paroles allait être beau. J’avais besoin de cette confiance que j’ai en virginie et de son talent incroyable."

Brice VDH réalisateur des clips de Julien Doré © Getty images Brice VDH "Brice était monteur image quand je l’ai rencontré. Petit à petit, on a grandi ensemble grâce à notre amitié, notre rapport à l’image, notre façon d’avancer dans les clips. Notre premier clip c’était sur un coup de tête à la mer du Nord avec une petite caméra que Brice a achetée la veille. On a souvent travaillé autour d’une bière mais maintenant que je vis dans le sud de la France, lorsqu’on doit travailler, on en profite pour passer plusieurs jours ensemble. Il vient chez moi, on va à la rivière, à la mer et pendant ces moments de détente on discute beaucoup, les idées viennent et on se met au boulot."

David Bartholomé, chanteur du groupe Sharko © rtbf David Bartholomé : "David Bartholomé et son groupe Sharko m’ont offert plusieurs premières parties de concert et au fil des années, il y a eu plein d’autres choses, on s’est recroisé sur scène… J’étais assez fan de groupes belges dont Sharko. C’est d’ailleurs pour ça qu’avec mon groupe à l’époque, on a choisi la nationalité belge sur le site Myspace alors qu’on était français. Et c’est aussi avec une chanson de Sharko," Excellent " que je me suis présenté à la nouvelle Star avec mon ukulélé. J’ai même fait de recherches pour trouver un ukulélé qui avait le même son que celui de David. Cette chanson " Excellent ", le son de la voix de David, ça me rappelle toujours plein de choses, de bons moments qu’il ne faut pas oublier."