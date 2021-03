Joachim Gérard, « la victoire du mental » !

Joachim Gérard, champion de tennis en fauteuil roulant © Frédéric Deborsu

C’est l’exploit sportif belge de l’année jusqu’à présent : Joachim Gérard vient de remporter l’Open d’Australie de tennis en fauteuil roulant. Joachim Gérard a été victime de la polio à l’âge d’un an. Mais il s’est toujours considéré comme une personne sans différence et plus tard comme un vrai sportif d’élite. A 32 ans, le Brabançon wallon vient de signer la plus belle performance de sa carrière. L’occasion pour Frédéric Deborsu de célébrer cela avec Joachim au cours d’une folle journée…