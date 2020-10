Invitation au château de Bioul !

Ce vendredi 23 octobre, nous sommes à la Boverie à Liège, le musée présente une expo qui s’intitule " The american dream factory " . Elle est consacrée au peintre américain Andy Warhol , roi du Popart et figure emblématique du New-York de cette époque.

Elle a 23 ans et elle sort déjà son 3ème album. Louane est un phénomène de la chanson française et elle adore vraiment la Belgique. La preuve : le titre phare de son nouvel album qui sort ce vendredi 23 a été enregistré chez nous avec le rappeur Bruxellois Damso. Louane a d’ailleurs réservé une superbe surprise à Frédéric Deborsu lors de son passage en Bruxelles il y a quelques jours.

Les vendanges viennent d’avoir lieu dans les domaines viticoles partout en Belgique. Et donc aussi dans le magnifique domaine du château de Bioul , près de Maredsous. L’endroit est exceptionnel. Il appartient à la famille Vaxelaire depuis 122 ans. A la tête du domaine, Vanessa Vaxelaire, une femme qui a fait du vin son métier. Et qui ne le regrette pas. Le cru 2020 s’annonce superbe. Frédéric Deborsu nous emmène vers ce très beau Château de Bioul et cette vigneronne passionnée.

Willy Naessens, le roi des entrepreneurs flamands ! © Frédéric Deborsu

C’est le roi des entrepreneurs flamands. Willy Naessens possède un empire dans le domaine de la construction et de l’alimentaire. 2000 collaborateurs mais surtout à 81 ans, une joie de vivre et un enthousiasme digne d’un jeune homme. Frédéric Deborsu nous emmène à la rencontre d’industriel juste hors norme. Et il habite un château en Wallonie qui plus est.