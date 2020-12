Gerald au pays des Gnomes !

Ce vendredi 18 décembre, pour la dernière émission de l’année, Gerald vous emmène à Heyd près de Durbuy pour une balade insolite dans un hôtel classé parmi les 40 hôtels les plus insolites du monde. Cheval de Troie, chambre des trolls ou route de vins, autant de décors que Gerald ne manquera pas de nous faire découvrir.

Les chefs devant la Maison Blanche © Véronique Torton

René Mathieu est l’un de nos chefs belges les plus talentueux. Après avoir décroché sa première étoile avec son " Capucin gourmand " en province de Namur, il s’est exilé au Grand-Duché de Luxembourg où il a régné pendant 3 ans sur les cuisines du Grand-Duc et la Grande Duchesse. C’est ainsi que vous pouvez le voir ici sur le parvis de la Maison Blanche posé avec le très prestigieux " club des chefs des chefs " qui rassemblent les cuisiniers des Chefs d’Etat. En 2006, il quitte un château pour un autre et s’installe au Château de Bourglinster où Véronique Torton est allé découvrir son univers essentiellement végétal.