Exposition Jorge Donn à Bruxelles

Maurice Béjart devient bruxellois - C'est du belge - 05/04/2021 Maurice Béjart est peut-être bien le plus grand chorégraphe au monde, à tout le moins dans le monde francophone. Et cette notoriété, c’est en Belgique qu’il l’a acquise grâce au Théâtre Royal de la Monnaie. Ce marseillais d’origine a trouvé en Belgique, et particulièrement à Bruxelles tout le soutien pour lui permettre de faire de la danse un art populaire. C’est ici qu’il a cassé les codes de la danse classique pour imposer son style, la danse moderne.