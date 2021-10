Dubaï, préparation d'un tournage pour "C'est du Belge".

La ville de tous les superlatifs

Préparer un tournage à Dubaï, c'est tout d'abord un choc culturel. Située le long du golfe Persique, la ville compte plus de trois millions d'habitants. Elle est cosmopolite, ouverte sur le monde et la modernité à un point tel qu'elle devenue la "Mecque" des instagrameurs et des influenceurs du monde entier. Ils sont les bienvenus pour filmer et montrer la ville sur toutes les coutures.

Gigantisme immobilier

Dubaï est Renommée pour le gigantisme de ses projets immobiliers comme les "Palms Islands", un archipel artificiel, l'hôtel Burg-A-Arab ou encore la plus haute tour du monde de 125 étages, la Burj Khalifa qui a été réalisée grâce à la société belge Besix, installée à Dubaï depuis 50 ans. Marie-Hélène, notre éditrice y avait déjà rencontré nos compatriotes partenaires du projet. Et elle m'a déjà averti que contrairement aux influenceurs, il était difficile de tourner avec une équipe professionnelle dans la ville... Il faut une autorisation préalable. Et là, sans mauvais jeux de mots, c'est le chemin de croix qui commence...

Des "codes" différents... Même pour l'Exposition Universelle

Si Dubaï séduit, elle a pourtant des codes de fonctionnement qui nous interpellent. Ne pensez pas qu'une équipe TV professionnelle obtienne facilement des autorisations de tournage. Filmer la ville pour Instagram, pas de souci, mais pour le JT et même pour C'est du belge, cela relève du parcours du combattant. Les autorisations et l'attente d'une réponse sont interminables. Le passage en douane semble aléatoire, quatre heures d'attente pour notre équipe du JT alors qu'une équipe de TF1 est restée coincée pendant plus de huit heures... Mehdi Kelfat, notre journaliste international au JT n'a même pas pu obtenir ses accréditations à temps pour l'inauguration de l'Exposition Universelle. Heureusement, tout s'arrange toujours... Il nous a envoyé des excellents reportages. Les Dubaïotes et les expatriés belges nous le disent tous, "Tout finit toujours par s'arranger à Dubaï". Il faudra juste pouvoir tourner dans la 1/2 heure qui suit et ne pas imaginer pouvoir planifier ses tournages... Cela va être du sport pour notre équipe !

Déjà de belles histoires à raconter...

2 images © Gerry O'Leary / VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES - assar architects

On s'accroche parce qu'il y a des histoires passionnantes à raconter. Je suis déjà sous le charme de Vincent Callebaut. Il est l'architecte, et avec Assart Architects, ils ont réalisé le Pavillon belge à l'Exposition Universelle, la "Green Arch". Sa vision d'une architecture végétalisée et neutre énergétiquement me séduit déjà, comme elle a séduit le monde entier ! Et dire que c'est le déclin industriel de sa ville d'origine, La Louvière, qui lui a donné cet élan futuriste. Je me réjouis aussi d'une autre rencontre, celle du Carolo Pino Spitareli, qui est peut-être une des plus fameux joaillier dans le monde. Il travaille pour les plus grandes marques et il a révolutionné la technique du sertissage de pierres précieuses. Il nous présentera à Dubaï, un diadème exceptionnel, une de ses dernières créations. L'univers Equin m'intéresse également parce que beaucoup de chevaux wallons ont été achetés par des Dubaïotes. Ils passent l'été en Belgique et s'envolent en hiver pour les courses se déroulant aux Emirats Arabes Unis. Beaucoup de belges gravitent autour de ces chevaux, et même plus encore puisqu'une Start-Up belge spécialisée dans les cellules souches travaille aussi pour la revalidation de... chameaux de courses. Dubaï m'attire déjà ! Vivement vous ramener de belles images et vous raconter de belles rencontres pour "C'est du Belge".