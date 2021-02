Deux révélations belges aux Victoires de la musique

Lous & the Yakuza et Noé Preszow font partie des révélations de l’année aux Victoires de la Musique © Myriam Marchand

Après Stromae et Angèle, les Belges sont à nouveau au rendez-vous de ces 36e Victoires de la musique avec les nominations de Lous & the Yakuza et Noé Preszow. Deux artistes révélés dans C’est du Belge.

Le 12 février prochain se tiendra la 36ème cérémonie des Victoires de la musique, depuis la Seine Musicale à Paris. Comme l’an dernier (notamment !), la Belgique y sera bien représentée. Lous & the Yakuza et Noé Preszow font partie des révélations de l’année. Déjà une victoire en soi. Leur point commun ? Le talent et la rage de vivre. L’un et l’autre se sont fait tout seuls et ne doivent leur succès qu’à eux-mêmes.

Lous & the Yakuza, nomination aux Révélations féminines

Lous & the Yakuza (de son vrai nom Marie-Pierre Kakoma) est une jeune chanteuse belge d’origine congolaise et rwandaise aux talents multiples : design, dessin, peinture et écriture. " Dilemme ", son premier single sorti en 2019 l’emmène sur le devant de la scène. Un an plus tard, la voici en route vers le disque d’or avec " Gore ", son premier album. Elle est aujourd’hui nommée aux Révélations féminines de l’année des Victoires de la musique 2021, aux côtés de Clou et de Yseult.

Lous and the Yakuza - C'est du Belge - 11/02/2021 C’est aujourd’hui un phénomène alors qu’elle était encore quasiment inconnue du grand public l’an dernier. Lous and the Yakuza est une chanteuse belge d’origine congolaise et rwandaise dont le succès dépasse déjà nos frontières. C’est du Belge vous dresse le portrait de cette artiste aux multiples talents. Il est signé Myriam Marchand.

Noé Preszow, nomination aux Révélations masculines

A 26 ans, Noé Preszow a la musique dans la peau. Après avoir appris le violon puis la guitare et le piano, il écrit et enregistre ses premiers morceaux dès l’adolescence. Auteur-compositeur-interprète, ce bruxellois de cœur aux origines multiples a l’âme d’un révolté et l’écriture d’un poète. En mars dernier, il se fait connaître avec " A nous ", un single qui dénonce et porte l’espoir d’une jeunesse confinée. Le succès est immédiat.

Noé Preszow, « A nous », clip officiel - C'est du Belge - 11/02/2021 "A nous", clip officiel de Noé Preszow

Sorti en septembre dernier, son premier EP au titre prémonitoire " Ca ne saurait tarder " fait parler de lui avec notamment un morceau qui fait le tour de la toile : " Que tout s’danse ". Son premier album, prévu le 2 avril prochain, est déjà très attendu.

Noé Preszow, “Que tout s’danse », clip officiel - 11/02/2021 "Que tout s'danse", clip officiel de Noé Preszow

Le voici d’ores et déjà nommé aux Révélations masculines de l’année des Victoires de la musique 2021, aux côtés de Hervé et de Hatik. Un nouveau talent de la chanson française made in Belgium que C’est du Belge se devait de vous présenter. Le portrait de l’artiste est à découvrir ce vendredi 12 février, vers 20h20 sur La Une.