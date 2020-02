De la scène aux podiums avec Cauet!

Ce vendredi 7 février, Sébastien Cauet évoquera son spectacle et "C'est du Belge" lui a réservé une surprise très belge !

Cauet, de la radio à la scène Sébastien Cauet en studio - © Frédéric Deborsu Sébastien Cauet est sans doute l’animateur de radio français n° 1. Et il était de passage à Bruxelles il y a quelques jours. Cauet est un grand fan de la Belgique et des belges. Il sera prochainement en tournée à Bruxelles, Liège , Binche et Bastogne avec son spectacle 100% Libre. L’occasion de le rencontrer avant ce grand rendez vous et de lui proposer une superbe surprise. Vous allez voir. Une cadeau belge pour Cauet, c’est un reportage de Frédéric Deborsu.

« Art maker » la lumière est un art Yves Dejardin, artisan designer - © Marie-Hélène Vanderborght A présent allons à la rencontre d’un talent Liègeois. A la fois artisan et entrepreneur, Yves Dejardin a créé une ligne de luminaires en bois entièrement entièrement faits main, Art Maker. Il était invité pour la première fois à représenter les belges au prestigieux salon Maison et Objets de Paris. Une présence qui n’est pas passée inaperçue et que nous racontent Serge Ruyssinck et Marie-Hélène Vanderborght.

Le jour où... on a skié en Belgique Le jour où on a skié en Belgique - © D.R. Aaah le ski et la neige. Un rêve pour beaucoup d’entre nous. Et certaines années un rêve accessible en Belgique où il existe une petite dizaine de pistes de ski alpin. Évidemment cette année c’est plutôt raté. Pas un seul flocon. Mais depuis les années 60, on a beaucoup skié en Belgique sur les hauteurs. Coup de projecteur sur quelques belles années de glisse chez nous avec Frédéric Deborsu et notre spécialiste météo Nicolas-Xavier Ladouce.

César Casier, du mannequinat au stylisme César Casier, mannequin en tournage avec Tiany Kiriloff, chroniqueuse - © D.R. Il a défilé pour les plus grands, de Dior à Saint Laurent en passant par Hermès et Gucci, César Casier est l’un de nos mannequins stars. Après avoir passé 8 ans de sa vie à New York, le voici de retour en Belgique où il a lancé sa propre marque 100% belge. Tiany Kiriloff est allée à la rencontre de ce talent du Nord du pays.

