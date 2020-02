De l'humour et du glamour !

Alex Vizorek, émotion au cirque royal

Alex Vizorek au Cirque Royal - © Frédéric Deborsu

Et on commence avec un gros plan sur Alex Vizorek. L’humoriste belge qui a séduit Thierry Ardisson, France Inter et la France entière clôturait sa tournée de 10 ans en ce mois de janvier. 10 années de succès avec son spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art. Alex le jouait pour la toute dernière fois à Bruxelles au Cirque Royal il y a quelques jours. Une salle mythique qui était pleine à craquer pour l’occasion. Ses amis et sa famille étaient évidemment au rendez vous. Et au milieu notre reporter fan Frédéric Deborsu.