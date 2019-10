Dans les coulisses du Palais de justice !

Dans ce numéro, "C'est du Belge" vous propose de découvrir le Palais de Justice de Bruxelles, mais aussi les 75 de Ciné Télé Revue, le restaurant étoilé "Les Gersdorff père et fils" et la bataille des Marolles en 1969.

Ciné Télé Revue fête en ce mois d’octobre ses 75 ans d’existence. Un véritable événement et l’occasion de réaliser une photo exceptionnelle pour célébrer l’événement. Le magazine a réuni à Tour et Taxis 75 personnalités qui ont marqué la télévision. 75 ans, 75 figures du petit écran toutes habillées en jeans et tee Shirt blanc pour une photo unique. Reportage exclusif de Frédéric Deborsu.

Un site exceptionnel qui abritera bientôt également une brasserie où les produits locaux seront mis en valeur. A la tête de ce futur restaurant, le chef étoilé namurois Benoit Gersdorff , qui veut faire de Namur une ville où la gastronomie et le bien- être sont une évidence . Frédéric Deborsu a suivi durant une folle journée ce chef hors du commun et son fils Guillaume à travers leurs activités vraiment hors du commun.

La bataille des Marolles en 1969

Le marché aux puces, Place du Jeu de Balles - © Tous droits réservés

Cette semaine, " C’est du Belge " a pris ses quartiers dans les Marolles. Un quartier populaire qui a accueilli autrefois une population souvent défavorisée mais surtout éprise de liberté. En 1969, la bataille des Marolles en est une parfaite illustration. A cette époque, lorsqu’un projet d’extension du Palais de Justice menace d’expropriation de nombreux habitants, la colère gronde dans les Marolles et la résistance s’organise. Aux fenêtres, des calicots des plus explicites : " On a marché sur la lune mais on ne marchera jamais sur la Marolle ", " La Marolle aux Marolliens "… A la tête de la révolte, l’AbbéJacques Van der Biest, une véritable figure de ce quartier populaire. Cette semaine, la séquence " Le jour où … " évoque cette " Bataille des Marolles " en compagnie du Prince Amaury de Mérode dont l’illustre famille a beaucoup œuvré dans les Marolles et qui a bien connu l’Abbé Jacques Van der Biest. Un joli moment de l’histoire bruxelloise illustré par quelques images d un très beau documentaire réalisé par la RTBF en 1969.