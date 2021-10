Dans l’atelier d’Arne Quinze

Une de nos équipes a pu tourner au sein d'une école qui forme des majordomes dans la région de Bruges. © rtbf.be

Dresser une table dans les règles de l'art, apprendre à faire un nœud de cravate impeccable, gérer les fournisseurs ... Voici quelques apprentissages indispensables pour devenir un bon majordome.

Si ce métier peut nous sembler un peu désuet, il attire de plus en plus en plus de gens. Une de nos équipes a pu tourner au sein d'une École qui forme des majordomes dans la région de Bruges.