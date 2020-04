C'est du bon, c'est du belge : Recette du waterzooï de Gerald Watelet

1/ Dans une marmite, mettez le poulet, mouillez avec de l’eau froide jusqu’à hauteur. Ajoutez les légumes nettoyés et coupés en morceaux. Saler, poivrer et amener à ébullition. Suivant la taille de la volaille laissez cuire minimum 45’.

2/ Pendant ce temps, nettoyez et lavez les légumes. Emincez-les en julienne. Faites-les étuver dans un fond d’eau avec une bonne noix de beurre, sel & poivre. Gardez-les légèrement croquants.

3/ Lorsque la volaille est cuite, débarrassez-la et réservez. Passez le bouillon, et réservez.

4/ Dans une sauteuse, faites un roux blond avec une bonne tranche de beurre et 1 càs de farine. Le roux ne peut pas dorer. Réservez.

5/ Reprenez votre roux et ajoutez progressivement le bouillon de volaille en fouettant bien pour éviter les grumeaux. Laissez épaissir à feu doux et rectifiez une première fois la consistance. Laissez dépouiller pendant +-10’ à feu doux.

6/ Pendant ce temps, assaisonnez la viande de sel et de poivre. Formez des petites boulettes. Posez-les dans une sauteuse, mouillez à hauteur de bouillon et cuisez-les pendant 10’. Décortiquez la volaille et tranchez-la en gros morceaux, réservez.

7/ Lorsque la sauce a dépouillé, rectifiez la consistance et l’assaisonnement sans oublier la muscade suivant votre goût.

8/ Ajoutez les légumes avec le jus de cuisson restant, les boulettes de viande égouttées. Mélangez bien le tout, saupoudrez de persil frisé concassé et servez avec des pommes vapeur.