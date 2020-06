C'est du bon, c'est du belge : Recette du pâté de campagne de Gerald Watelet

1/ La veille, faites mariner les pruneaux dans le cognac.

2/ Hachez l’échalote et réservez. Faites tremper la tranche de pain dans le lait. Concassez le foie de veau et réservez.

3/ Dans un grand saladier, mélangez la chair de porc et les pruneaux, le foie de veau concassé, le pain, les feuilles de thym, sel et poivre.

5/ Mélangez bien le tout et versez la moitié dans une terrine à four, disposez côte à côte les tranches de lard écouennées, couvrez avec le reste de farce et donnez-lui la forme d’un pâté avec les mains.

6/ Enfournez dans un four préchauffé à 180° dans un bain-marie pendant 1h.

Le pâté est cuit lorsque vous piquez une pointe de couteau dans le centre du pâté, et qu’elle ressort chaude et sèche.

6/ Laissez refroidir, et reposez une nuit au frigo avant de servir. Une petite salade de mesclun est parfaite en accompagnement et des toast bien chauds.