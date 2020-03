C'est du bon, c'est du belge : Recette des carbonnades flamandes de Gerald Watelet

1/ Préchauffer votre four à +-190°.

2/ Dans une cocotte, faites dorer les morceaux de viande dans le beurre bien chaud. Pendant ce temps, épluchez les oignons et les carottes, et émincez-les.

3/ Quand la viande est bien dorée. Singer avec la farine, ajouter les oignons et les carottes et mouiller avec la bière, 50 cl d'eau, la cassonade, le bouquet garni, et les clous de girofle. Assaisonner, couvrez, porter à ébullition, et enfourner pendant +-2h30.

4/ Après 2h30, sortez du four et mélangez bien le tout. Si la sauce est trop liquide, remettre sur une source de chaleur et faites réduire tout en remuant jusqu’à obtention d’une sauce bien épaisse.

5/ Server, saupoudré de persil frisé concassé, avec des pommes grenailles ou des frites.