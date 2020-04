C'est du bon, c'est du belge : Recette des asperges à la flamande de Gerald Watelet

Sel et poivre du moulin

1/ Gratter les asperges sur une surface plane pour ne pas les casser. Casser le pied.

2/ Cuisez-les à l’eau bouillante salée en les gardant croquantes.

3/ Pendant ce temps, faites fondre le beurre dans une sauteuse. Ecrasez les œufs durs et hachez le persil que vous aurez lavé et essoré.

4/ Lorsqu’elles sont cuites, égouttez-les et dressez-les sur une serviette posée sur un plat long.

5/ Mélangez les œufs écrasés et le persil avec le beurre fondu. Rectifiez l’assaisonnement en sel et poivre, et râper de la muscade suivant votre goût.

6/ Servez directement, ce plat peut se manger tiède.