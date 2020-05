1/ Blanchissez les petits pois dans de l’eau bouillante salée. Rafraîchissez-les et égouttez.

2/ Mixez avec le bouillon de volaille et les feuilles de menthe. Ajoutez 2 c à s d’huile d’olive, du sel, du poivre et de la crème fleurette.

3/ Mixez de nouveau et passez au tamis.

4/ Servez bien frais.