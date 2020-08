C'est du bon, c'est du belge : Recette de soufflé au fromage de Gerald Watelet

1/Préchauffez le four à 200°C (therm. 6-7)

2/Beurrez les ramequins a soufflé, chemisez-les et réservez.

3/Dans une casserole, faites fondre le beurre et ajoutez ensuite la farine. Mélangez bien et laisser cuire très doucement pour obtenir un roux blond. Pendant ce temps, cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. (Réservez les jaunes pour d’autres préparations, ….mousseline, sabayon, etc….)

4/Ajoutez progressivement le lait froid, tout en fouettant pour éviter les grumeaux. Portez à ébullition et laissez dépouiller pendant 10’.

4/ Salez, poivrez, râpez de la muscade selon votre goût. Ajoutez le fromage dans la béchamel. Fouettez vivement pour bien diluer le fromage. Laissez tiédir.

6/ Montez les blancs d'œufs en neige ferme et incorporez-les délicatement à la béchamel tiède à l’aide d’une spatule en mélangeant de bas en haut, pour ne pas casser les blancs.

7/Remplissez les ramequins beurré aux 2/3, et enfournez pour 20’ à 30’, selon la taille des soufflés. Servez directement à la sortie du four.