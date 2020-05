C'est du bon, c'est du belge : Recette de salade de pommes de terre façon grand-mère de Gerald Watelet

1/ Lavez et coupez vos pommes de terre en 2, et cuisez-les à l’eau bouillante salée.

2 / Pendant ce temps, dans un grand saladier, versez la crème, la moutarde, mélangez bien, montez avec l’huile en filet, et terminez avec le vinaigre. Assaisonnez de sel et poivre.

3/ Nettoyez les petits oignons, lavez-les et ciselez-les finement. Faites de même avec le persil.

4/ Lorsque les pommes de terre sont cuites, égouttez-les et ajoutez-les chaudes à la vinaigrette, ajoutez les oignons et le persil. Mélangez bien le tout, et laissez refroidir avant de servir.

Ne pas mettre au frigo…..et si le restant va au frigo, sortez la salade une heure avant de la déguster.