C'est du bon, c'est du belge : Recette de poires cuites à l'orientale de Gerald Watelet

1/Dans une casserole, faites bouillir l’eau avec le sucre, le bâton de cannelle, les clous de girofle et le sirop de Liège. Laissez épaissir légèrement.

2/Préchauffer le four à 200°C.

3/Pendant ce temps, laver et essuyer les poires, et les dresser les unes contre les autres dans un plat à four ou une sauteuse. Répartissez les raisins, et les cerneaux de noix concassés. Arrosez de jus de citron.

4/Verser le sirop sur les poires et enfournez-les pendant +-50’ou plus selon la grosseur des poires ou leur mûrissement. Arrosez régulièrement les poires du sirop

6/Lorsqu’elles sont " blettes " et dorées, servez-les chaud avec une glace vanille ou speculoos.