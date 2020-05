C'est du bon, c'est du belge : Recette de contrefilet à la bière de Gerald Watelet

1/Dans une sauteuse, mettez les échalotes hachées, le vinaigre et une noix de beurre. Faites réduire de moitié à feu doux.

2/ Pendant ce temps, effeuillez l’estragon, lavez-le, séchez-le et concassez-le. Réservez.

3/ Lorsque la réduction d’échalotes est prête, mouillez avec la moitié de la bière. Et réduisez à nouveau de moitié.

4/Au moment de servir, dans une poêle, faites fondre une bonne noix de beurre et faites revenir les tranches de contrefilet, salez et poivrez.

5/ Lorsqu’elles sont cuites à l’appoint que vous souhaitez. Débarrassez-les au chaud.

6/ Déglacez la poêle avec la bière restante et faites réduire de moitié. Ajoutez alors la sauce aux échalotes. Redonnez un bouillon, enlevez de la source de chaleur, et ajoutez la moutarde et l’estragon.

6/ Présentez les morceaux de viande sur assiette, nappez de sauce et servez avec des pommes frites.