"C'est du belge" vous emmène en balade au coeur du renouveau carolo

Bérangère McNeese , ce nom ne parle peut-être qu’aux plus cinéphiles d’entre vous du moins pour l’instant car vous risquez d’entendre parler d’elle dans les mois et années à venir. La comédienne et réalisatrice belge a remporté le Magritte du meilleur court métrage l’an dernier avec Matriochkas. Un film qui est présélectionné pour les Césars et qui pourrait également se retrouver aux Oscars en avril prochain. Pierre-Henri Heyde a rencontré cette artiste belge à qui tout sourit en ce moment.

Didier Vervaeren, véritable « gourou » de la mode belge et styliste officiel de la cérémonie des Magritte nous dit tout sur les looks © D.R.

Tony Gillet, l'inventeur de la superbe Gillet Vertigo, voiture 100 % belge ! © D.R.

Quand on pense à des voitures de course, on pense à l’excellence allemande, à la beauté italienne et au charme français… Mais on aurait tort d’oublier la superbe Gillet Vertigo. Une voiture de constructeur automobile 100% belge qui n’a rien à envier à ses voisines européennes. Cette année, elle fête ses 30 ans mais son style non-conventionnel et intemporel a traversé les années sans prendre une ride. Anne-Laure Macq nous fait découvrir cette magnifique voiture mais aussi son inventeur, Tony Gillet !