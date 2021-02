"C'est du Belge" met le talent belge à l'honneur!

Ce vendredi 19 février, nous sommes chez Fosbury&Sons à Bruxelles. Un magnifique bâtiment moderniste de l’architecte belgo-polonais Constantin Brodzki. Ce lieu est aujourd’hui transformé en un espace de co-working ou l’on trouve toutes les facilités pour organiser réunions, meetings ou tout simplement un espace de travail au quotidien.

Camille Thomas réveille les monuments

Camille Thomas, violoncelliste © @camillethomascellist @FineArtsBelgium Camille Thomas est une violoncelliste de génie dont les vidéos ont fait le tour du monde durant le premier confinement. Après les toits et les musées parisiens, cette jeune musicienne franco-belge a choisi de faire chanter les murs du Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Myriam Marchand l’a rencontrée pour vous, dans les coulisses de ce tournage inédit. Vous trouverez l’album " Voice of Hope " et les vidéos " Voice of Hope in museums " de Camille Thomas sur son site : camillethomas.com. Elle sera en concert le 1er avril à Bozar, avec l’Orchestre national de Liège.

Des skis made in Malmedy

Pierre Gerondal, fabricant belge de skis au look intemporel © Michaël Leclercq Fabriquer des skis en Belgique, cela peut paraitre incongru. Mais les réaliser, en plus, avec des essences de bois locales, et en faire des skis au look intemporel qui s’imposent de plus en plus chez les skieurs expérimentés ou tout simplement aux amoureux de beaux objets, c’est vraiment une success story à la belge. Direction Malmedy chez le seul fabriquant belge de ski.

Le jour où... Joël Robert devient Monsieur Motocross

Joël Robert était un des plus grands champions de motocross qu’ait connu notre pays. © D.R. Joël Robert, qui nous a quitté il y a peu est pour beaucoup d’amateurs de sports mécanique, le monsieur du motocross… en Belgique, mais aussi dans le monde entier. Il est celui qui a véritablement fait de la Belgique, la nation de ce sport. Mais c’était aussi un personnage d’une grande générosité.

Regi Penxten une machine à succès

Regi Penxten, star de la chanson en Flandres depuis 30 ans © Frédéric Deborsu Il s’appelle Regi Penxten, mais en Flandre tout le monde l’appelle simplement Regi. Regi est une star de la chanson du côté néerlandophone depuis les années 90. Et aujourd’hui encore, il remplit des salles de plus de 20 000 personnes lors de ses concerts. Regi est producteur, musicien, chanteur, DJ. En Flandre, il multiplie les "Numéro 1" au hit-parade. Une machine à succès. Et pourtant personne ne le connaît du côté wallon. Mais ça va probablement changer avec ce portrait étonnant de Regi signé Frédéric Deborsu.

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 19 février vers 20h15 sur La Une et sur AUVIO. Programme disponible aussi en version sous-titrée.