"C'est du belge" fête Frédéric François à l’italienne !

Ce vendredi 28 mai, pour terminer la saison et se mettre au diapason du 75ème anniversaire de l’immigration italienne , C’est du Belge prend cette semaine les couleurs de l’Italie.

Le chanteur Frédéric François évoque ses 50 ans de carrière et de succès © Myriam Marchand

C’est du Belge prend cette semaine les couleurs de l’Italie. A commencer par la Sicile et l’un de ses plus célèbres représentants chez nous : Frédéric François. En toute simplicité, ce chantre de l’amour évoque pour nous ses 50 ans de carrière et de succès. Un reportage de notre journaliste, Myriam Marchand.