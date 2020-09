C'est du Belge fait sa rentrée !

Parmi les différents traiteurs qui participent au projet GreenHouses , il y a Choux de Bruxelles . Bien plus qu’un service traiteur, Choux de Bruxelles ce sont des restaurants renommés, une vingtaine de salles d’événements, des foodtrucks ou encore des chambres d’hôtes de prestige. Notre journaliste Pierre–Henri Heyde nous en dit plus sur cette savoureuse et belge success Story.

Le jour où un Belge, Gérard Blitz, crée le Club Med, il y a 70 ans ! © D.R.

Le jeune Anversois, Gérard Blitz est fils de diamantaire et champion de waterpolo. Il est l’un des rares juifs à avoir participer aux JO de Berlin où il obtient même deux médailles. Décoré de la croix de guerre et de de la résistance, il sera mandaté par le gouvernement belge pour prendre soin des rescapés des camps de concentration dans un hôtel à Chamonix. Les relations humaines, le sport, la détente pour aider ces rescapés, sont les prémisses de sa vocation.

Comme beaucoup d’autres, Gérard Blitz ne rêvait que détente, d’amusements et de soleil. En 1949, inspiré d’un village olympique en Corse, il a l’idée géniale d’une formule de vacances à succès qu’il propose avec ses proches : deux semaines aux Baléares pour 2300 anciens francs français " tout compris ". Ce sera le fabriquant " Trigano père et fils " qui lui fournira les tentes qui logeront les 300 premiers gentils membres, accompagné d’une vingtaine de GO. Au programme, sport, fête et convivialité.

Le succès est immédiat, parce qu’il avait tant de gens qui attendaient ça. Ce seront plus de 2000 personnes qui débarqueront sur l’île de Majorque durant l’été 1950… et 10.000 personnes refusées par Gérard Blitz.

L’esprit Club… Le Club Med était né.