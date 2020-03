" C'est du Belge " a 15 ans !

Qu'ils se nomment José Garcia, Gérard Jugnot, Yannick Noah, Garou ou encore Sara de Paduwa, Alice On the Roof, Kody, qu'ils soient de Belgique ou d'ailleurs, ils sont tous passés devant l'objectif de notre caméra... et ils ne l'ont pas oublié !

Je suis gourmand…. J’aime cuisiner, j’aime la bonne cuisine… celle de chez nous. Les spéculoos, les cuberdons, les frites… sont dans mon ADN… telles des madeleines de proust. J’aime aussi être emporté par des saveurs délicates créées par des magiciens de la gastronomie étoilée… J’aime ces breuvages qui étanchent ma soif, ou qui accompagnent ces mets délicats… Je suis gourmand… et, heureusement, je suis belge ! La Belgique, c’est le paradis des produits de bouche… et d’une gastronomie unique qui n’a peut-être pas d’équivalant tant elle riche et variée…

Coupé au montage !

Le bêtisier - © D.R.

15 ans d'émissions, ça veut aussi dire énormément de tournages et beaucoup de plaisir. Parce qu'un tournage, c'est aussi et surtout du rire et des fous rires. De gaffes en faux pas, ça bafouille, ça bredouille, et ça trébuche. Myriam Marchand et Michel Dejean ont fouillé dans nos archives, pour vous concocter un recueil inédit et truculent des meilleures coulisses de tournage. C'est notre bêtisier made in "C'est du Belge".