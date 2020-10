C’est archivé près de chez Jean-Luc Fonck !

"Imprevu" est une marque de vêtements féminins belges née en 2016 de l’envie de Justine God, la créatrice de la marque, de casser les codes actuels en matière de style et de business-modèle. © Marie-Hélène Vanderborght

Nous sommes dans la semaine de la mode belge, une semaine qui vise en mettre en avant nos talents belges.

Il est vrai que nous sommes de plus en plus sensibles à la provenance de nos vêtements que ce soit d’un point de vue éthique ou écologique. Justine God fait partie de ces talents de chez nous et en quelques années elle a réussi à imposer sa marque dans plus de 120 points de vente. Une succès story que nous raconte Marie-Hélène Vanderborght et Serge Ruyssinck.