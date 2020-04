Des concerts, des livres, des expos et des spectacles. Tout est possible en ligne. En ces temps de confinement, Wallonie-Bruxelles International a eu la bonne idée de répertorier sur son site, toutes ces initiatives virtuelles.

Impossible de s’ennuyer avec le #AuxConfinsdelaCulture. Pour vous aider à supporter la quarantaine avec le sourire et l’esprit en éveil, le WBI vous donne la possibilité de découvrir ou redécouvrir les artistes et opérateurs culturels de Wallonie et de Bruxelles.