A table avec "C'est du Belge" : Recette de gaspacho de Gerald Watelet

1/ Couper les tomates, poivron vert et un rouge, 2/3 de concombre, l'oignon et l'ail, et un filet d’eau, passer le tout au mixer.

2/ Ajouter le pain de mie, mixer une nouvelle fois.

3/Assaisonner avec sel, poivre, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès et de piment rouge en poudre (selon les goûts).

4/ Laisser reposer au frais au minimum 2 heures.

5/ Détailler en petits dés poivrons et concombre restants ainsi que les oignons nouveaux. Ecraser les oeufs durs à la fourchette.

6/ Disposer les garnitures dans des ramequins et chacun accommodera son gaspacho selon ses goûts.