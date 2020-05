"Bodyguard" : Découvrez le dénouement de ce thriller palpitant ce mardi sur La Une

Tenez-vous prêt à des rebondissements exceptionnels. Si vous suivez la série depuis le 28 avril, vous n’êtes pas sans savoir que le créateur (Jed Mercutio) ne nous permet pas de s’attacher aux personnages.

Il explique son intention dans une interview accordée à Allo ciné : "Je pense que quand vous proposez quelque chose d’inimaginable et que vous placez les téléspectateurs dans une situation d’inconfort puisqu’ils ne peuvent plus se reposer sur le fait que, de toute façon, les héros survivront, alors l’expérience de visionnage n’est plus du tout la même. Ce vrai sens du danger est une chose sur laquelle nous avons travaillé dur."