Sang Hoon Degeimbre : Un chef cuisinier dans L’Air du Temps

Petit, il voulait être pharmacien. Aujourd’hui ? Sang Hoon Degeimbre est un chef cuisinier doublement étoilé ! Chaque jour, il prend soin de satisfaire nos appétits gourmets et notre soif de découvertes dans son restaurant : L’Air du Temps.

Ce projet, il le porte depuis ses premiers pas dans la restauration où il se distingue d’abord comme sommelier. 3eme au concours national de son année, Sang Hoon entraîne son palais à saisir les nuances, approfondi ses connaissances et les partage avec la clientèle qu’il accompagne dans ses dégustations. L’envie d’ouvrir sa propre maison et de faire de la bonne cuisine avec des bons produits l’anime. Sang Hoon Degeimbre ouvre son premier restaurant en 1997 avec Carine, sa partenaire. Sans filet, il passe derrière les fourneaux, envoie 25 couverts et clôture son premier service… comme s’il l’avait fait toute sa vie.

Sa cuisine est une cuisine de mouvement

Celui de la vie, des remises en question, de la nature et des saisons. Ce chef passionné et audacieux s’inspire de ses racines coréennes et de sa terre belge d’adoption pour créer son univers gastronomique unique.

Sang Hoon marie le kombucha de roses à un fumet d’arêtes, le homard de l’Escaut oriental à la reine-des-prés et au jus d’amande. La créativité et la finesse de ses assiettes fascinent et séduisent.

A force de persévérance, de patience et d’écoute, il se voit récompensé

Le Guide Michelin décerne au cuisinier une première étoile en 2000 et une seconde en 2008. En 2013, Sang Hoon parfait son rêve en installant L’Air du Temps dans une impressionnante ferme de style hesbignon à Liernu. Entouré de cinq hectares de jardin potager, ce lieu permet au chef d’être ancré dans le terroir belge tout en ouvrant une fenêtre sur le monde. Avec l’aide de son meilleur ami et jardinier en chef Benoit, ils cultivent leurs légumes, leurs plantes et leurs herbes aromatiques. Depuis presque vingt ans, leur étroite collaboration nourrit la carte créative et durable de L’Air du Temps.

" Il faut écouter la nature et s’adapter, c’est ça la durabilité. " San Hoon questionne une cuisine qui se veut respectueuse de l’humain et de la terre. En 2015, il lance le concept de restaurants SAN : deux établissements à Bruxelles et un à Gand voient le jour.

La gastronomie de Sang Hoon quitte sa campagne namuroise pour la ville. Entouré par ses équipes et les producteurs locaux, il y propose une cuisine urbaine créative et de saison.

" Je me rends compte que le métier que je fais, je le fais pour les autres et je me nourris de ça. Si la cuisine est une passion, elle ne peut exister sans partage. " Sang Hoon Degeimbre.

Pour découvrir cet épisode des Belges Histoires, rendez-vous sur la Une le vendredi 24 décembre à 23h40 ainsi qu’en replay sur Auvio !