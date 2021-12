Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo, des athlètes qui ont du style !

Souvenez-vous. En 2008, Olivia et Elodie décrochent ensemble la médaille d’argent aux JO de Pékin en finale du 4 fois 100 mètres. En 2016, c’est la consécration ultime avec la médaille d’or. C’est alors que nos championnes passionnées de mode amorcent leur retraite sportive en lançant leur marque lifestyle et sportwear : 4254.

Leur envie première ?

Mixer les vêtements de sport avec ceux de la vie de tous les jours. Dédiées aux femmes, leurs lignes de vêtements à la fois techniques et fashion se vendent dans douze pays à travers le monde comme au Pays-Bas, en Ukraine, à Dubaï, en Russie…

Audacieuses et déterminées, Olivia et Elodie retiennent l’attention des magazines comme Grazia, le Figaro et Vogue. En 2019, ce duo belge de choc se confronte aux acheteurs américains en participant à leur premier salon à New York, berceau du sportswear urbain.

" A l’international, quand on dit qu’on est une marque de mode belge, ça a un impact très fort et ça nous permet vraiment d’ouvrir des portes. J’ai appris à avoir cette fierté de la Belgique en dehors des terrains de sport et continuer à en porter hauts les couleurs dans l’univers de la mode " explique Olivia Borlée.

Retour en Belgique où Olivia et Elodie deviennent les figures de proue de l’activewear. Elles deviennent même les visages d’une exposition inaugurée à Hasselt en juin 2021 au Musée de la mode.

Aujourd’hui ? Rien n’arrête les championnes lancées dans le rebranding de leur marque : 4254 devient UNRUN.

Leur priorité : rendre la production des vêtements plus écologique, plus éthique. Chaque année 10.000 pièces sont produites en Belgique, en Tunisie et au Portugal. Leurs t-shirts en lycra sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé. Innovante, stylée et design, le succès de la marque est tel qu’une certaine Kim Clijsters décide même de porter leurs tenues en compétition.

" On est super fières… C’est Kim qui nous a contactés pour nous dire qu’elle avait envie de continuer à défendre les couleurs belges sur les terrains mais aussi via la mode et notre marque. " Confie Olivia.

La jeune athlète Camille Leu, séduite par leur ligne et leur approche, accepte de devenir leur ambassadrice.

Je suis souvent habillée en tenue de sport et ce qui est chouette avec UNRUN, c’est qu’on peut aussi les porter dans la vie de tous les jours en dehors de la piste.

Grâce à Camille et à d’autres athlètes comme Hanne Claes, UNRUN se retrouve maintenant porté aux Jeux Olympiques. Pour l’heure, Olivia et Elodie travaillent déjà à leur prochaine collection en caressant le rêve de voir un jour, une de leurs ambassadrices gagner une médaille olympique vêtue en UNRUN… " The sky is the limit " conclue en souriant Elodie.

