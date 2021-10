Laurent Baijot, la course en tête

A 15 ans, il est champion d’Europe "écoles libres" en course à pieds, puis il rejoint la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme et réalise de supers chronos jusqu’à ses vingt ans. Mais, mal coaché, le jeune homme s’entraine trop dur et trop longtemps sans s’améliorer et passe à côté des sélections aux JO. Une déception qui l’amène à mettre sa carrière sportive en suspens.

Titulaire d’un master en éducation physique, il décide à 35 ans de se remettre à la course. Entrainé par le coach Fernand Brasseur, il retrouve son niveau et réalise ses erreurs passées. C’est là qu’est née l’idée de Formyfit : j’ai pensé à tous ces jeunes qui comme moi profiteraient au mieux d’un coaching individuel.

Secondé par une équipe multidisciplinaire, il développe une solution numérique accessible à tous et adaptée aux disponibilités et à la condition physique de chacun. Il valide ses résultats auprès de sportifs de haut niveau et ça fonctionne. Mais le plus de l’application, c’est le coach vocal qui accompagne les entrainements, en conseillant d'accélérer ou de ralentir en fonction du rythme cardiaque, par exemple.