KRJST : l’étoffe dont on fait les rêves

Leur marque " KRJST " comporte des tenues contemporaines, unisexes, japonisantes, jouant sur les imprimés… Mais, 5 collections, quelques rebondissements et diverses collaborations plus tard (avec entre autres, Huawai ou Eastpack), les stylistes décident de changer de voie.

En 2016, elles confirment leur envie de collectif en créant Studio Krjst. Elles y donnent libre cours à leurs recherches artistiques, à leur passion pour le "gribouillage", l’art le graphisme, l’artisanat… Elles explorent les multiples facettes de la création textile dont le tissage. "La tapisserie, c’est un matériau à la croisée de l’art, du design, de la mode, de l’architecture…" Totalement autodidactes, elles développent leurs propres techniques, travaillant chacune de leur côté avant de croiser le résultat de leurs expérimentations tant manuelles que digitales dans une œuvre finale.

Le résultat ? Des tapisseries contemporaines vibrantes, vivantes comme autant de paysages… "L’idée, c’est de donner de l’émotion. On cache des choses dans nos tissages : ça parle à l’inconscient de ceux qui les regardent et c’est ce qu’on adore : comment leurs histoires transparaissent dans notre travail…"

Ces pièces oniriques, baroques et émouvantes séduisent les galeries mais aussi un fabricant de tapis de luxe anversois (entre autres) et, en 2018, attirent l’attention de l’architecte Xavier Houben qui les convie sur le projet Silversquare, un espace de Co working de 7200 mètres carrés à aménager et leur donne carte blanche. Durant le travail, elles déclinent leurs tapisseries sur différents supports : mobilier, papier peint, revêtement de sol… Elles développent un nouveau langage et décident de continuer leur association avec l’architecte en lançant une ligne de mobilier.