Joachim Gérard, compétiteur !

"Fainéant", c’est ainsi que le numéro 1 belge du tennis en fauteuil roulant parle de lui… "Mais mon coach n’aime pas ce mot !" On le comprend : une volonté sans faille, des heures d’entrainements et de préparation physique quotidiennes, des résultats brillants… Ce n’est pas vraiment la définition d’un flemmard…

Originaire de Limelette, Joachim Gérard contracte la poliomyélite à 9 mois, il en gardera sa jambe droite paralysée. Il apprendra néanmoins à marcher et n’utilisera son fauteuil que rarement. "Je voulais tout faire mieux que les autres, le sport surtout, ça me plaisait et jamais personne ne m’a dit : non tu ne peux pas, tu n’y arriveras pas, c’était plutôt : essaie et tu verras. Ça a forgé mon caractère."

Encadré et soutenu par sa famille, le jeune garçon s’essaye à de nombreux sports comme le tennis de table, avec son frère Mathias. " Mon grand frère, m’a toujours poussé à me dépasser, il m’emmenait avec lui, m’intégrait à toutes ses activités." Il s’initie aussi à la natation et, dès 8 ans, commence les compétitions.

Vers 12 ans, une opération le prive de natation et de sports tout court. Son papa l’emmène voir un tournoi du Belgian Open Handisport : Joachim est fasciné par ce que les joueurs en fauteuil arrivent à faire, il veut essayer et en 2000 joue son premier match de tennis. "Ça m’a tout de suite plu, d’abord parce que c’était mon premier sport adapté, je crois que si j’avais fait un autre sport adapté en premier, ça m’aurait autant séduit, mais est-ce que j’aurais atteint un tel niveau ? Je ne sais pas…"