Alphabiotoxine, l’avenir de la médecine dans une goutte de venin

Saviez-vous que le venin du Mamba noir a des propriétés analgésiques ? Que celui de l’araignée sauteuse australienne pourrait sauver des vies en cas de crise cardiaque ? Que l’on fabrique une colle chirurgicale à base du venin du serpent Fer de lance ? Les propriétés curatives des venins et sécrétions d’animaux venimeux sont de plus en plus exploitées et étudiées ; et si ces recherches peuvent se faire et ces avancées thérapeutique aboutir, c’est, en partie, grâce à la production d’une petite société Wallonne implantée à Frasnes : Alphabiotoxine Laboratory.