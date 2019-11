Tomer Sisley : son double challenge sur le tournage de "Balthazar"

Si l’acteur a retrouvé son rôle de médecin légiste très facilement, "j’ai mis à peine un jour ou deux pour me sentir à nouveau totalement à l’aise dans la peau de ce personnage", cela ne l’a pas empêché de formuler quelques craintes. Et le succès fulgurant de la première saison n’y est pas pour rien.

"Nous avons l’obligation de faire mieux ! Le personnage est installé mais je ne peux pas me reposer sur cette idée au risque de me répéter. Il faut surprendre les téléspectateurs et donc toujours essayer de se renouveler et de raconter autre chose."