Hélène de Fougerolles quitte l’aventure Balthazar : "Ce n’était pas ma décision"

En décembre dernier, peu après la finale de la saison 3, la production de Balthazar avait annoncé que la série allait bel et bien continuer avec une quatrième saison. Moins bonne nouvelle par contre, Hélène de Fougerolles avait annoncé quelques jours plus tard qu’elle ne serait pas présente sur cette future saison et qu’elle quittait la série après 24 épisodes passés dans la peau du capitaine de police Hélène Bach. Dans un post Instagram où elle annonçait la nouvelle, elle indiquait également : " O n ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment ça aurait fini par vous lasser. ", avant de remercier tous ceux avec qui elle a travaillé :

Elle l’avait annoncé en décembre dernier, Hélène de Fougerolles ne sera pas présente pour la suite de l’aventure Balthazar, sans préciser s’il s’agit d’un choix personnel ou non. Presque trois mois après l’annonce, nous en savons désormais un peu plus sur les raisons de son départ.

Elle y mentionne également d’autres projets personnels et professionnels. En effet, l’actrice a récemment publié son livre T’inquiète pas maman, ça va aller où elle partage son expérience de mère d’une enfant autiste.

Dans ce post, Hélène de Fougerolles n’avait cependant pas précisé si ces projets étaient la cause de son départ. Presque trois mois plus tard, nous en apprenons un peu plus sur les raisons de ce départ dans un article de Ciné Télé Revue publié il y a quelques jours : "Beaucoup de gens ont pensé que c’était moi qui étais partie, mais ce n’était pas ma décision. C’est une décision qui a été prise à plein de niveaux : les scénaristes, le producteur, TF1… On s’est tous concertés. […] Il y avait une idée de renouvellement, et comme cela s’appelle ‘Balthazar’, s’il y en avait un qui devait être renouvelé, c’était plus Tomer [Sisley] que moi !"

Le tournage de la quatrième saison de Balthazar a commencé début de cette année 2021. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée, celle-ci devrait être diffusée à l’automne 2021 ! On a hâte de voir quel sort ont réservé les scénaristes à Hélène Bach !