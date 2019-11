"Balthazar" saison 2 : Tomer Sisley de retour dans la peau du légiste hors norme !

Après un an d’attente, le médecin légiste incarné par Tomer Sisley reprend du service dans "Balthazar" saison 2 ! A découvrir dès le mardi 5 novembre à 20h25 sur La Une.

Souvenez-vous, il est charismatique, beau, intelligent et est le légiste le plus doué de sa génération : Raphaël Balthazar a tout pour plaire. Mais il y a un mais… Il est aussi arrogant, imprévisible et se moque des conventions ! Un cocktail explosif conçu spécialement pour l’acteur français, le rôle avait en effet été écrit sur-mesure pour lui.

Pour tenir tête à cette personnalité hors norme ? On pouvait compter sur l’assurance du Commandant de police Hélène Bach jouée par Hélène de Fougerolles, en mère de famille débordée. Ensemble, ils faisaient face aux meurtres les plus complexes en nous entraînant dans les méandres du royaume de la mort.

Tandis que les enquêtes continuent, vous allez voir que dans cette nouvelle salve d’épisode la relation entre le duo détonnant va évoluer d’un cran…