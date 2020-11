"Balthazar": Ravi, Tomer Sisley remercie ses fans sur Instagram

Episode 5 : Meurtre sauvage dans une forêt.

Un homme et une femme, les bras en croix, des pièces posées sur leurs yeux. L’homme est un braqueur multirécidiviste. Et la femme n’est autre que sa médium. Et c’est visiblement elle qui était visée. Depuis quelque temps, elle était obsédée par une fillette atteinte d’une maladie incurable, venue la voir pour savoir ce que ça fait de mourir. Entre fantasme et réalité, entre vie rêvée et acceptation du présent, Balthazar va découvrir que, si la mort de Lise est une tragédie sans nom, elle lui a aussi permis de devenir l’homme qu’il est.