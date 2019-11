"Balthazar" : le début d’une romance entre Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles ?

Extrait de Balthazar S02 (1/10) - 19/11/2019 Le duo de charme formé par Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles est de retour pour une nouvelle saison de 10 épisodes ! La relation entre Balthazar et le capitaine Hélène Bach évolue d'un cran. Entre rencontre amoureuse pour lui, problèmes conjugaux pour elle, intimité et tensions, le duo est plus que jamais mis à rude épreuve alors que l'enquête sur la mort de Lise, la femme de Balthazar assassinée il y a 12 ans, prend de l'ampleur. Découvrez la 2e saison de cette série policière coproduite par la RTBF au rythme de 2 épisodes tous les mardis.