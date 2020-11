"Balthazar" : La 3e saison inédite avec Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles sur La Une

Le duo de charme est de retour pour une nouvelle saison de huit épisodes !​​​​ Balthazar est de retour à l’institut médico-légal, ce qui le confronte à son passé qui ne tarde pas à resurgir… Découvrez les deux premiers épisodes de la série policière coproduite par la RTBF ce mardi 10 novembre à 20h35 sur La Une.

Six mois après les conséquences tragiques de son enquête sur la mort de Lise, Balthazar a tout quitté pour faire le tour du monde en bateau, au grand dam d’Hélène, Delgado, Eddy et Fatim, sans nouvelles… Jusqu’à ce que son nom apparaisse dans le fichier. Un corps est venu s’échouer sous ses yeux sur une petite île bretonne isolée. Hélène part voir dans quel pétrin le légiste s’est encore fourré et si elle peut le ramener à Paris. Et leurs retrouvailles vont être animées. Entre une mystérieuse île qui cache bien des secrets, une fratrie dans l’engrenage d’une vengeance terrible, des victimes prises pour cobayes par un savant fou, ou encore un clown maléfique qui tue au hasard, rien ne leur sera épargné. Sans compter la relation d’Hélène et Balthazar qui se renforce et l’enquête sur la mort de Lise, qui prendra un virage sanglant et pour le moins inattendu. Mais qui, enfin, livrera peut-être tous ses secrets…