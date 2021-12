Pierre Kroll, les Beatles et Angèle ont en commun qu’ils sont cette semaine dans “Alors On Sort ?”

Alors on sort ? - Kroll - Swipe Right! - Rage Dedans (186/261) - 06/12/2021 Au programme : - Spectacle : Kroll sur son 31 à Aula Magna (Louvain-La-Neuve), Forum (Liège), Eden (Charleroi) & Wolubilis (Bruxelles) ; Du 19 au 31 décembre. - Exposition : "SWIPE RIGHT! Data, Dating, Desire" à iMAL (Bruxelles) ; Jusqu'au 9 janvier 2022 ; À partir de 4€. - Théâtre : "Rage Dedans" au Théâtre de Poche (Bruxelles) ; Jusqu'au 18 décembre ; À partir de 12€.

Antoine Délie © Tous droits réservés

Après deux fois The Voice Belgique et une fois The Voice France où il a tapé dans l’oeil de Marc Lavoine, le tout jeune artiste montois Antoine Délie sort son premier disque ”Peter Pan”. Avec sa voix touchante et authentique, il s’accompagne sur cet album de Chimène Badi, Marc Lavoine, Slimane ou encore Alice on the Roof. Pour fondre à notre tour, il faudra un peu patienter, son concert au Théâtre Royal de Mons est reporté au 02 octobre 2022 mais cela nous laisse plus de temps pour apprécier sa pépite d’album.